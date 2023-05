POL-MFR: (613) Kfz-Diebstähle im Nürnberger Land

Fürth (ots) - Am Montagnachmittag (22.05.2023) kam es in der Fürther Südstadt zum Brand gewerblich genutzter Lagerräume. Personen kamen nicht zu Schaden, allerdings dürfte durch das Feuer ein hoher Sachschaden entstanden sein. Gegen 14:45 Uhr war der Fürther Feuerwehr der Brand im rückwärtigen Hof eines Gebäudes in der Schwabacher Straße gemeldet worden. In ...

