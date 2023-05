Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (611) Bei Kontrolle gestohlene Handys aufgefunden

Nürnberg (ots)

Zunächst Unbekannte entwendeten am Sonntagvormittag (21.05.2023) in der Nürnberger Innenstadt zwei Mobiltelefone aus einem Auto. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 11:45 Uhr hielt sich ein 42-jähriger Mann gemeinsam mit einem 21-Jährigen und einem weiteren Bekannten am Jakobstor auf. Als eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte an die drei Männer herantrat, um eine Personenkontrolle durchzuführen, warf der 42-Jährige ein Mobiltelefon in die dortige Grünanlage. Im Verlauf der Kontrolle fanden die Beamten bei dem 21-Jährigen ein weiteres Handy auf, welches offenbar nicht ihm gehörte. Die Beamten stellten beide Mobiltelefone sicher.

Zur gleichen Zeit sprach der Fahrer eines VW Crafter in der nahe gelegenen Ludwigstraße eine vorbeifahrende Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte an und teilte mit, dass ihm in den vergangenen Minuten zwei Handys aus dem Transporter gestohlen worden seien.

Da eine Überprüfung ergab, dass es sich bei den sichergestellten Handys um die aus dem Auto entwendeten Mobiltelefone handelte, nahmen die Beamten die beiden 42- und 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die beiden müssen sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

