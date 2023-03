POL-MFR: (383) Tödlicher Unfall auf Bauernhof

Erlangen (ots) - Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende (24.03.2023 - 27.03.2023) in eine Schule in Alterlangen ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Montag verschafften sich Unbekannte, mutmaßlich über eine Nebeneingangstür, gewaltsam Zugang zu einem Schulgebäude in der Schallershofer Straße. Die Einbrecher drangen in mehrere ...

