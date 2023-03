Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (382) Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende (24.03.2023 - 27.03.2023) in eine Schule in Alterlangen ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Montag verschafften sich Unbekannte, mutmaßlich über eine Nebeneingangstür, gewaltsam Zugang zu einem Schulgebäude in der Schallershofer Straße. Die Einbrecher drangen in mehrere Räume ein, brachen einige Schränke auf und entwendeten elektronische Geräte.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Durch die aufgebrochenen Schränke und Türen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Beamte der Kriminalpolizei Erlangen kamen zur Spurensicherung an den Tatort. Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

