Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (364) Graffitisprayer auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

Am späten Freitagabend (17.03.2023) besprühten zwei Männer die Wände in einem Parkhaus in Nürnberg-Schafhof. Eine Polizeistreife nahm die Tatverdächtigen fest.

Gegen 22:00 Uhr bestreiften Beamte der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen ein Parkhaus in der Äußeren Bayreuther Straße. Hierbei stellte die Streifenbesatzung den Geruch von frischer Farbe fest. In einem der obersten Parkdecks wurden die Beamten fündig - zwei Männer waren gerade damit beschäftigt, die Wände mit Farbe zu beschmieren.

Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen auf frischer Tat fest und stellten mehrere Spraydosen sicher. Die Höhe des entstandenen Schadens ist momentan noch nicht bekannt. Die beiden 22- und 26-jährigen Männer müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell