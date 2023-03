POL-MFR: (315) Unfall beim Linksabbiegen - Wer hatte Grün?

Nürnberg (ots) - Am Dienstagabend (07.03.2023) schlief ein Kunde in einem Verbrauchermarkt im Nürnberger Stadtteil Langwasser ein und musste durch Polizeibeamte zum Gehen aufgefordert werden. Der 37-jährige Mann zeigte sich jedoch uneinsichtig, beleidigte die Beamten und griff sie körperlich an. Gegen 19:00 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts in der ...

mehr