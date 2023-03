POL-MFR: (304) Personengruppe beraubte Jugendlichen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (05.03.2023) brach ein 20-Jähriger Mann in einen Wohnwagen auf einem Campingplatz unweit der Nürnberger Messe ein. Ein Polizeibeamter in Freizeit konnte den Verdächtigen auf frischer Tat stellen. Gegen 06:00 Uhr befand sich ein 32-jähriger Polizeibeamter in seiner Freizeit auf einem Campingplatz in der Hans-Kalb-Straße. ...

