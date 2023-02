POL-MFR: (188) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Montag (13.02.2023) - Verkehrshinweise

Sachsen b.Ansbach (ots) - Am Donnerstagabend (09.02.2023) ereigneten sich zwei Einbrüche in Sachsen bei Ansbach und Petersaurach (Landkreis Ansbach). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 16:00 Uhr und 18:45 Uhr verschafften sich Unbekannte mutmaßlich über die Terassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Eichenstraße in Sachsen bei Ansbach. Im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 19:35 ...

