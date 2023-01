Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (141) 71-Jähriger bei Baumfällarbeiten tödlich verunglückt

Neustadt an der Aisch (ots)

Am Samstagvormittag (28.01.2023) wurde in einem Waldstück der Gemeinde Gerhardshofen (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein Mann von einem umstürzenden Baum getroffen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 71-jährige Mann befand sich gegen 10:45 Uhr mit zwei Begleitern in einem Waldstück des Gerhardshofener Gemeindeteils Linden. Als sie mit der Kettensäge an einem Baum arbeiteten, kippte dieser seitlich um und verfing sich in einem danebenstehenden Baum. Bei der Fortführung der Sägearbeiten löste sich der umgestürzte Baum und traf den 71-Jährigen am Kopf. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Freiwillige Feuerwehr Linden sowie Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch waren vor Ort im Einsatz.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

