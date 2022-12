POL-MFR: (1545) Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Sonntag (25.12.2022) auf Montag (26.12.2022) besprühten zwei bislang unbekannte Männer U-Bahn-Waggons an einer Haltestelle im Nürnberger Westen und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 01:30 Uhr teilte ein Zeuge per Notruf mit, dass soeben zwei Männer U-Bahn-Waggons an der Haltestelle Eberhardshof besprühten und anschließend über einen Zaun auf das ehemalige "Quelle-Areal" ...

