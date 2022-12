POL-MFR: (1498) Karrierelounge der Bundeswehr in Nürnberg beschmiert - Zeugen gesucht

Cadolzburg (ots) - Am Montagabend (12.12.2022) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 19:15 Uhr bemerkte eine Zeugin den Schein von Taschenlampen in einem Anwesen im Ludwig-Thoma-Weg und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen einer Streife waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Sie gelangten nach ersten Erkenntnissen ...

