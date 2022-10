POL-MFR: (1217) Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 9 bei Schnaittach

Nürnberg (ots) - Am kommenden Montag (03.10.2022) finden in Nürnberg eine sich fortbewegenden Versammlung sowie eine Laufveranstaltung statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen. Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr findet der "27. Nürnberger Stadtlauf" mit Start- und Zieleinlauf am Frauentorgraben statt. Dementsprechend ist mit ...

mehr