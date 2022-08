POL-MFR: (978) Fahrradfahrerin mutmaßlich von Pkw erfasst - Tatverdächtiger ermittelt

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagmittag (11.08.2022) brach in einem Wohn- und Geschäftshaus in Nürnberg Veilhof ein Brand aus. Eine Person erlitt leichte Verletzungen Gegen 11:15 Uhr gingen beim Notruf der Polizei mehrere Mitteilungen über ein beginnendes Feuer im Bereich des Dachstuhls eines Wohn- und Geschäftshauses in der Welserstraße ein. Unmittelbar darauf machten sich mehrere Streifen der Polizeiinspektion ...

