Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (959) Fahrradfahrerin mutmaßlich von Pkw erfasst - Fahndung nach bestimmtem Fahrzeugtyp

Dietenhofen (ots)

Wie bereits mit Meldung 945 vom 05.08.2022 berichtet, flüchtete ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer / eine unbekannte Pkw-Fahrerin am Mittwochabend (03.08.2022) nach einem schweren Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin bei Dietenhofen (Lkrs. Ansbach). Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei in Ansbach die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten suchen mittlerweile nach einem bestimmten Fahrzeugtyp.

Wie berichtet, befuhr die 24-jährige Frau in den Abendstunden die Staatsstraße 2246 zwischen den Gemeindeteilen Münchzell und Kehlmünz. Zu einem bislang nicht genauer bekannten Zeitpunkt wurde die Frau von einem in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeug erfasst und von der Straße geschleudert. Der unbekannte Fahrer des Pkw fuhr im Anschluss davon.

Gegen 21:15 Uhr entdeckte ein weiterer Pkw-Fahrer die schwerverletzte Frau und alarmierte Rettungsdienst und Polizei. Die 24-Jährige musste umgehend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn nahmen den Verkehrsunfall vor Ort auf. Zudem kam ein Gutachter auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinzu. Kräfte der freiwilligen Feuerwehr leuchteten die Unfallörtlichkeit aus, um vor Ort erste Spuren zu sichern. Die Staatsstraße 2246 musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Auf Grund der Bedeutung des Falls und der umfangreichen Ermittlungsarbeit hat zwischenzeitlich die Kriminalpolizei Ansbach die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten haben zur Aufklärung des Unfallgeschehens und zur Ermittlung des noch unbekannten Unfallfahrzeugs eine siebenköpfige Ermittlungskommission gegründet.

Die Kriminalbeamten wenden sich mit einem neuen Ermittlungsansatz an die Öffentlichkeit und bitten um Zeugenhinweise: Bei der Unfallaufnahme vor Ort haben Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn ein Fahrzeugteil gesichert, das mutmaßlich vom Unfallfahrzeug stammt. Eine erste kriminaltechnische Untersuchung des Teils ergab, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um einen Suzuki Jimny (Baujahr 2012 - 2018) - vermutlich in grüner Farbe - handelte.

- Wer hat ein Fahrzeug des oben genannten Typs am Mittwochabend in dem Bereich fahren sehen und kann Angaben zum Fahrer / zur Fahrerin oder zum Kennzeichen machen? - Wem ist in der Zeit nach dem Unfall ein solches Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden aufgefallen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

