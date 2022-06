Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (772) Mann mit Messer verletzt - erneuter Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Wie am 17.06.2022 mit Meldung 758 berichtet, wurde am Donnerstagmorgen (16.06.2022) ein Mann in der Nürnberger Innenstadt mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht einen wichtigen Tatzeugen.

Gegen 02:00 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken Mitteilungen ein, wonach sich in der Königstraße / Ecke Luitpoltstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ereignen solle.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen konnten nur noch offenbar Unbeteiligte, sowie ein 32-jähriger Mann angetroffen werden. Der 32-Jährige wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt und dementsprechend in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gefahren.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung. In diesem Zusammenhang ergaben sich Hinweise auf einen wichtigen Tatzeugen. Der unbekannte Mann befand sich in der Nähe der Auseinandersetzung, war mit einer dunklen Hose, einem weißen T-Shirt bekleidet und trug ein rotes Baseball-Cap.

Der unbekannte Zeuge, als auch weitere Personen, welche Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 in Verbindung zu setzen.

