POL-MFR: (711) 18-Jähriger löste größeren Polizeieinsatz in Stein aus

Nürnberg (ots) - Am Freitagmittag (03.06.2022) ereignete sich in der Nürnberger Südstadt ein Unfall, bei dem ein Kind verletzt wurde und der Unfallverursacher anschließend weiterfuhr. Die Nürnberger Verkehrspolizei sucht Zeugen. Gegen 12:30 Uhr parkte ein bislang Unbekannter in der Peter-Henlein-Straße seinen weißen Pkw aus, den er zuvor am rechten Fahrbahnrand abgestellt hatte. Beim Ausparken fuhr der Fahrer ...

mehr