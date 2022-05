POL-MFR: (640) Einbruch in Getränkemarkt - Zeugenaufruf

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Gestern (19.05.2022) ereignete sich in den Abendstunden ein schwerer Unfall auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens in einem Ortsteil von Buch am Wald. Eine Frau erlitt tödliche Verletzungen. Die 50-Jährige arbeitete gegen 21:00 Uhr auf dem Gelände und wurde aus noch nicht geklärter Ursache von einem rückwärtsfahrenden Radlader erfasst und so schwer verletzt, dass sie ...

