POL-MFR: (600) 14-Jähriger biss VAG-Mitarbeiter in den Unterarm

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (13.05.2022) ging ein 50-jähriger Radfahrer eine junge Frau in der Nürnberger Innenstadt sexuell an. Beamte nahmen den Mann fest. Gegen 22:00 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem Fahrrad langsam an der in der Vorderen Sterngasse laufenden jungen Frau vorbei und fasste ihr ans Gesäß. Zudem versuchte er ihr unter den Rock zu greifen. ...

