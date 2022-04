POL-MFR: (496) Polizeibeamter bei Personenkontrolle verletzt

Nürnberg (ots) - Am späten Nachmittag ereignete sich gestern (18.04.2022) ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Valznerweiherstraße/Ben-Gurion-Ring. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen. Um 17:35 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit einem schwarzen Hyundai die Valznerweiherstraße in westliche Richtung und wollte nach links in den Ben-Gurion-Ring einbiegen. Ihm entgegen kam aus der Zerzabelshofstraße ein 27-Jähriger in einem ...

