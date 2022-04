POL-MFR: (446) Zum Drogenkonsum in Hotelzimmer eingebrochen

Nürnberg (ots) - In den Freitagmorgenstunden (01.04.2022) brachen Unbekannte in einen Gastronomiebetrieb in Nürnberg-Gostenhof ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 15:30 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einem Gastronomiebetrieb in der Bauerngasse. In den Räumlichkeiten gingen die Einbrecher zwei Spielautomaten und die Kasse an. Offenbar ...

