POL-MFR: (443) Einbruch in Gaststätte

Neustadt an der Aisch (ots) - In der Nacht von Freitag (01.04.2022) auf Samstag (02.04.2022) brachen Unbekannte in zwei Arztpraxen in Burghaslach (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise Im Zeitraum von 20:30 Uhr (Freitag) bis 06:00 Uhr (Samstag) verschafften sich Unbekannte über mehrere Türen gewaltsam Zutritt zu zwei Arztpraxen in einem Anwesen am Kirchplatz in Burghaslach. ...

