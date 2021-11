Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1593) Zeugenaufruf nach Pkw-Brand

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Am Samstagabend (20.11.2021) geriet aus noch unklarer Ursache in Geslau (Lkrs. Ansbach) ein Pkw in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:00 Uhr wurde in der Föhrenstraße von Zeugen einer Feier Brandgeruch wahrgenommen. Bei einer Nachschau wurde ein auf der Straße geparkter brennender Golf bemerkt. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr konnte das Feuer von den Zeugen mit Feuerlöschern unter Kontrolle gehalten werden. Die Freiwillige Feuerwehr von Geslau konnte den Brand dann schnell ablöschen. Der Pkw brannte jedoch aus und es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt nun in alle Richtungen und kann eine Brandstiftung derzeit nicht ausschließen. Eventuelle Zeugen, die vor Brandausbruch Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Rainer Seebauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell