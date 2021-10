Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1405) Zeugenaufruf nach tätlicher Auseinandersetzung

Dinkelsbühl (ots)

Gestern Nachmittag (12.10.2021) kam es im Stadtgebiet zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 32-Jährigen und ihrem 31-jährigen Exfreund. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz nach 13:00 Uhr hatten sich die beiden zu einer Aussprache auf dem Parkplatz "Am Brühl" hinter dem Bekleidungsgeschäft getroffen. Aus der Aussprache wurde dann ein Streit, der darin gipfelte, dass der 31-jährige Exfreund die Frau mit einem Messer bedrohte. Sie flüchtete daraufhin in einen nahestehenden roten Pkw, in dem - nach ihrer Aussage - ein älterer Herr saß. Der 31-Jährige folgte ihr jedoch und zerrte sie an den Haaren aus dem Fahrzeug.

Die Frau konnte sich jedoch losreißen und wurde schließlich von zwei jungen Männern im Auto zur Polizeiinspektion mitgenommen. Auf dem Weg dorthin wurden sie auf der Luitpoldstraße vom Pkw des Exfreundes überholt und zum Anhalten gezwungen. Er forderte hier nochmals die Frau zum Aussteigen auf, was diese aber unterließ. Anschließend flüchtete der 31-Jährige mit seinem Pkw in unbekannte Richtung.

Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall wegen diverser Straftaten gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen und bittet nun zum einen den Herrn aus dem roten Pkw sowie eventuelle weitere Zeugen, die den Streit beobachtet haben oder von dem Überhol- und Ausbremsmanöver auf der Luitpoldstraße möglicherweise gefährdet worden sind, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

