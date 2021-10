Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1389) Haft bevorzugt

Nürnberg (ots)

Am Samstagmittag (09.10.2021) fiel Beamten der Grenzpolizeiinspektion Flughafen ein Mann auf, der per Haftbefehl gesucht war. Die Haft hätte er per Zahlung abwenden können - der Mann entschied sich jedoch für den Freiheitsentzug.

Ein Zeuge informierte die Beamten am Flughafen gegen 11:50 Uhr über einen Mann, der an einem Infostand eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Flyern einpackte. Bei der Überprüfung des 55-jährigen stellten die Polizisten fest, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Diesen hätte der Mann durch die Zahlung einer niedrigen vierstelligen Geldsumme abwenden können. Doch obwohl der 55-jährige das notwendige Geld mit sich führte, entschied sich dieser für die mehrmonatige Haft.

Die Beamten überstellten den Mann noch am Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt.

Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell