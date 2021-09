Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1330) Mutmaßlichen Drogenhändler auf E-Scooter kontrolliert

Fürth (ots)

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle einer Streife der Polizeiinspektion Fürth führte am Montagabend (27.09.2021) zur vorläufigen Festnahme eines 19-jährigen Mannes. Er steht im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben.

Gegen 18:45 Uhr kontrollierte die Streife in der Magazinstraße einen jungen Mann, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Der 19-jährige Fahrer wurde im Verlauf der Kontrolle sichtlich nervöser, insbesondere als die Beamten einen Blick in den mitgeführten Rucksack warfen. Dort befand sich unter mehreren Getränkeflaschen außerdem noch ein Behältnis, in dem sich, wie sich herausstellte, rund 100 Gramm Marihuana befanden.

Eine daraufhin folgende Wohnungsdurchsuchung brachte noch weitere Beweismittel ans Licht. Neben nochmals rund 80 Gramm Marihuana und mehreren hundert Euro Bargeld stellten die Polizeibeamten noch entsprechende Drogenutensilien sicher, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuteten.

Gegen den 19-Jährigen ermittelt nun das Fachkommissariat der Kripo Fürth wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels.

Wolfgang Prehl/n

