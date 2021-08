Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1202) Deutschland-Tour 2021 - Verkehrshinweise der Polizei

Mittelfranken/Erlangen/Nürnberg (ots)

Am bevorstehenden Wochenende (28./29.08.2021) findet in Mittelfranken das Finale des Radsportrennens "Deutschland-Tour 2021" statt. Insbesondere in den Stadtgebieten der beiden Etappenziele Erlangen (28.08.2021) und Nürnberg (29.08.2021) müssen sich Verkehrsteilnehmer und Anwohner auf umfangreiche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.

Am Samstag (28.08.2021) werden die Radsportler die dritte Etappe der Deutschland-Tour aus Thüringen kommend in Erlangen beenden. Rund um den Zielbereich in der Luitpoldstraße werden zu diesem Zweck nahezu ganztägig (06-22 Uhr) mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt werden. Zudem wird die Stadt Erlangen an diesem Tag einen autofreien Bereich mit diversen Veranstaltungsflächen einrichten. Vor allem für Autofahrer und Anwohner kann es in diesem Zusammenhang zu entsprechenden Einschränkungen kommen. Mit dem Start in die vierte und letzte Etappe der Deutschland-Tour wird in Erlangen bis in den frühen Sonntagnachmittag (29.08.2021) mit Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein.

Über den genauen Umfang der Verkehrsbeschränkungen informiert die Stadt Erlangen auf ihrer Homepage: www.erlangen.de. Außerdem ist für den Zeitraum vom 27.-29.08.2021 unter der Rufnummer 09131 8951-47 ein Service-Telefon eingerichtet worden. Dieses ist zu folgenden Zeiten besetzt: Freitag 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Sonntag 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Am Sonntag (29.08.2021) wird es schließlich auch im Stadtgebiet Nürnberg weitreichende Verkehrseinschränkungen geben. Davon betroffen ist insbesondere der Frauentorgraben mit dem Zieleinlauf der finalen Etappe. Beginnend mit den Aufbauarbeiten am Samstagabend wird dieser Bereich bis in die Abendstunden des Sonntag (29.08.2021) für den Fahrzeugverkehr gesperrt bleiben.

Verkehrsteilnehmer und Anwohner müssen beachten, dass entlang der Rennstrecken insbesondere in den Stadtgebieten Erlangen und Nürnberg Haltverbote eingerichtet werden. Diese gelten für die jeweiligen Veranstaltungstage und werden von der Polizei an diesen Tagen bereits ab Mitternacht überwacht. Verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge werden die Einsatzkräfte erforderlichenfalls kostenpflichtig abschleppen lassen!

Grundsätzlich wird Autofahrern empfohlen, die Innenstädte von Erlangen und Nürnberg an den Veranstaltungstagen weiträumig zu umfahren. In diesem Zusammenhang werden Verkehrsteilnehmer dazu aufgefordert, den Anweisungen der Einsatzkräfte unbedingt Folge zu leisten, damit die Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen so gering wie möglich ausfallen.

Anwohner der Nürnberger Innenstadt sollten bereits am Samstag außerhalb des Altstadtrings parken, wenn sie ihr Fahrzeug am Sonntag benötigen.

Trotz einhergehender Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr (Bus, Straßenbahn) empfiehlt die Polizei allen Besuchern des Radrennens, für die Anreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Auch die Stadt Nürnberg betreibt ein Bürgertelefon, um über die Streckensperrungen und Verkehrseinschränkungen zu informieren. Unter der Rufnummer 0911 231-1603 ist dieses auch am Veranstaltungstag zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr zu erreichen. Informationen sind außerdem im Internet unter www.nuernberg.de abrufbar.

