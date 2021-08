Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1199) Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Nürnberg (ots)

Die Polizei nahm in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25./26.08.2021) zwei Männer (27 und 31) vorläufig fest. Sie stehen im Verdacht, im Stadtteil Maxfeld zwei Fahrräder gestohlen zu haben.

Zivile Beamte der Nürnberger Polizei beobachteten kurz nach Mitternacht wie die zwei Männer fluchtartig auf zwei Fahrrädern einen Hinterhof eines Anwesens in der Pirchkheimerstraße unweit der Abzweigung Bayreuther Straße verließen. Aufgrund ihres Verhaltens wurden sie einer Kontrolle unterzogen. Unmittelbar nach der Anhaltung nahm einer der beiden alkoholisierten Männer (27) einen Bolzenschneider aus seinem Rucksack und warf ihn in ein Gebüsch. Zur Eigensicherung erfolgte daraufhin die Fesselung des 27-Jährigen, der in seiner Jackentasche griffbereit ein Cuttermesser mit sich führte. Die beiden Fahrräder (silbernes Damenrad Diamant/Elan und schwarzes Mountainbike) im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro, der Bolzenschneider und ein aufgezwicktes Fahrradschloss wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls gegen die beiden Tatverdächtigen eingeleitet.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben bzw. etwaige Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost unter der Telefonnummer 0911 9195-0 zu melden.

Robert Sandmann/n

