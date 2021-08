Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1134) Einbrüche in Erlangen Büchenbach - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

In der Nacht von Dienstag (10.08.2021) auf Mittwoch (11.08.2021) brachen unbekannte Täter in eine Apotheke in Erlangen Büchenbach ein. Nur wenige Meter weiter kam es zu einem versuchten Einbruch. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 05:10 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu der Apotheke in der Büchenbacher Anlage und entwendeten unter anderem Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Bei dem Einbruch richteten sie zudem einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an.

Im gleichen Zeitraum versuchten unbekannte Täter in ein Lottogeschäft in der Odenwaldallee einzudringen, scheiterten jedoch hierbei.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten prüfen, ob es sich in beiden Fällen um den- oder dieselben Täter handelt. Die Ermittler bitten Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

