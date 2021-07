Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1032) Schwelbrand in Einfamilienhaus

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Gestern Abend (22.07.2021) kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Gegen 21:30 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst von einem Brand in einem Einfamilienhaus in Geslau (Lkrs. Ansbach) verständigt. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die beiden Bewohner bereits unverletzt aus dem Haus begeben. Aus dem Dachbereich war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Colmberg, Windelsbach, Buch, Geslau und Rothenburg bekamen den Schwelbrand, der sich wohl in der Dachisolierung ausbreitete, schnell unter Kontrolle. Ein Feuerwehrangehöriger wurde vom Rettungsdienst wegen einer leichten Rauchgasintoxikation behandelt, konnte aber nach der Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Erkenntnissen im sechsstelligen Bereich bewegen. Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kripo haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Rainer Seebauer / tb

