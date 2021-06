Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (821) Grafitisprayer - Polizei nimmt in Tatortnähe 5 Tatverdächtige fest

Fürth (ots)

Auf frischer Tat nahmen Beamte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11.06.2021) in der Fürther Südstadt fünf Tatverdächtige fest. Die Personen stehen im Verdacht, zuvor eine Hauswand mit Graffitis besprüht zu haben. Kurz nach Mitternacht beobachtete ein aufmerksamer Bürger eine Personengruppe in der Amalienstraße, die eine Hauswand mit Graffitis besprühte.

Die 5 Männer im Alter zwischen 20 und 21 Jahren liefen nach der Tatausführung zu Fuß Richtung Wiesengrund. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung trafen Zivilbeamte die Personen in Tatortnähe an und unterzogen sie einer Kontrolle.

Bei der Durchsuchung der Personen fanden die Beamten in einem Rucksack Utensilien zum Sprühen auf und stellten diese sicher. Des Weiteren stellten sie fest, dass sich an den Händen der Tatverdächtigen frische Farbreste befanden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete bei einem der Verdächtigen eine Durchsuchung seiner Wohnung an.

Die Beschuldigten müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

Janine Mendel / tb

