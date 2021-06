Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (820) Exhibitionist in S-Bahn aufgetreten - Tatverdächtiger in Altdorf festgenommen

Altdorf b.Nürnberg (ots)

Beamte der Altdorfer Polizeiinspektion nahmen am Donnerstagnachmittag (10.06.2021) einen 20-jährigen Mann in der Altdorfer Innenstadt fest. Er steht im Verdacht, zuvor in der S-Bahn als Exhibitionist aufgetreten zu sein.

Eine junge Frau erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Altdorf weil sich ihr ein Mann in der S-Bahn zuvor in exhibitionistischer Weise gezeigt hatte. Die Geschädigte war zuvor mit der S-Bahn von Nürnberg in Richtung Altdorf gefahren. Ihr fiel ein unbekannter junger Mann auf, der sie fortwährend beobachtete und onanierte. Am Bahnhof Altdorf stieg der unbekannte Täter schließlich aus.

Wenige Stunden nach der Anzeigenerstattung sah die Geschädigte den unbekannten Täter erneut im Altdorfer Stadtgebiet und rief umgehend den Notruf. Eine Streife der Polizeiinspektion Altdorf nahm den 20-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf fest.

Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Wolfgang Prehl / tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell