Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (697) Politisches Banner in der Innenstadt angebracht - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Freitagmorgen (14.05.2021) brachten Unbekannte ein Banner mit politischem Inhalt in der Nürnberger Innenstadt an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 09:30 Uhr wurde zwischen der Fleischbrücke und dem Hauptmarkt ein Banner festgestellt, welches zwischen zwei Häuser über die Fußgängerzone gespannt war. Das Banner mit den Maßen von circa 4,00 x 1,20 Metern war in englischer Schrift beschmiert und ist inhaltlich linksautonomen Gruppierungen zuzurechnen.

Das Banner wurde von der Nürnberger Berufsfeuerwehr abgenommen und durch die Polizei sichergestellt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

