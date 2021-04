Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (574) Versuchter Suizid in Polizeizelle

Nürnberg (ots)

Ein 24-jähriger Mann versuchte sich am Montagnachmittag (26.04.2021) in einer Haftzelle der Haftanstalt des PP Mittelfranken zu erhängen. Er blieb unverletzt und wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Der 24-Jährige war unentschuldigt einer Hauptverhandlung bei Gericht ferngeblieben und sollte daher polizeilich vorgeführt werden. Auf Grund dessen lieferten ihn die Beamten in die Haftanstalt des PP Mittelfranken ein.

Der Häftling knotete nach bislang vorliegenden Erkenntnissen seine beiden Socken zusammen, befestigte diese an den Gitterstäben und versuchte sich zu strangulieren. Beamte der PI Nürnberg-Mitte, die in diesem Moment aufgrund eines Kontrollganges in die Zelle kamen, hielten den Mann zurück.

Der 24-Jährige blieb unverletzt und musste auf Grund seines psychischen Zustandes in eine fachärztliche Klinik eingewiesen werden.

Janine Mendel / tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell