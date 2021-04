Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (572) Zeugensuche nach Vandalismus in Berufsschule

Nürnberg (ots)

Im Verlauf des vergangen Wochenendes (24.-26.04.2021) drangen Unbekannte in die Berufsschule in der Bayreuther Straße ein und verwüsteten einen Raum. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Montagmorgen, 06:15 Uhr, waren der oder die Unbekannten über ein Fenster in einen Konferenzraum eingedrungen. Dort warfen sie die Glasscheibe der Tür mit einem Stein ein und beschädigten Türrahmen und Decke des Raumes. Außerdem wurde ein im Konferenzraum befindlicher Laptop zerstört.

Der oder die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen geschätzten Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Ob sie durch die beschädigte Tür auch ins weitere Schulgebäude eingedrungen sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer / tb

