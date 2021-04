Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (545) Raub in der Fürther Südstadt - Sendetermin Aktenzeichen XY...ungelöst

Fürth (ots)

Am Mittwoch (21.04.2021) bittet die Krimimalpolizei Fürth in der Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" um Zeugenhinweise zu einem Raub, der sich in der Nacht vom 17.09.20 auf 18.09.20 in der Fürther Südstadt ereignete.

Wie mit Meldung 1363 (aus 2020) berichtet, wurde ein 38-jähriger Mann gegen 00:45 Uhr in der Amalienstraße, Ecke Winklerstraße vollkommen unvermittelt von zwei männlichen Personen angegriffen, geschlagen und mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Die beiden Täter rissen ihm die Uhr vom Handgelenk und raubten seine mitgeführten Wertgegenstände.

Der 38-Jährige wurde durch die Tat so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Er leidet bis heute unter den gesundheitlichen Folgen der Tat.

Im Rahmen der Sendung am Mittwoch wird Kriminaloberkommissarin Müller vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth im Anschluss an einen Filmbeitrag um weitere Zeugenhinweise zu der bislang ungeklärten Straftat bitten. Zeugen können sich während der Sendung (Sendezeit: 20:15 -21:45 Uhr) unter der Rufnummer 0800/7766320 direkt an die Kriminalpolizei Fürth wenden.

Sachdienliche Hinweise nimmt darüber hinaus jede Polizeidienststelle, insbesondere der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 entgegen.

Janine Mendel / tb

