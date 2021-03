Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (388) Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Hilpoltstein (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.03.2021) in eine Bäckerei in Heideck (Lkrs. Roth) eingebrochen. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen.

Ein Angestellter der Bäckerei war gegen Mitternacht zur Arbeit gekommen und hatte bemerkt, dass Unbekannte gewaltsam in den Bäckereibetrieb in der Rambacher Straße eingedrungen waren. Bei dem Einbruch versuchten die Täter unter anderem einen Tresor zu öffnen und verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Letztlich gelang es ihnen nach aktuellen Erkenntnissen jedoch nicht, bei dem Einbruch Bargeld zu entwenden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen. Personen, die im Bereich der Bäckerei in der Rambacher Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer des Hinweistelefons lautet 0911 2112-3333.

Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell