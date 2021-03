Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (332) Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung im Stadtteil Sündersbühl gesucht

Nürnberg (ots)

Am Dienstag (09.03.2021) kam es entlang des Frankenschnellwegs zu einem körperlichen Angriff auf einen 39-jährigen Mann, der dabei schwer verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 18:00 Uhr rief eine Verkehrsteilnehmerin über Notruf bei der Einsatzzentrale Mittelfranken an und teilte mit, dass sie gerade beobachtet hatte, wie zwei Männer und eine Frau mit Stöcken auf einen Mann einschlugen. Dies soll sich neben dem Frankenschnellweg in etwa auf Höhe der Rothenburger Straße ereignet haben.

Sofort fuhren mehrere Polizeistreifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West und weiterer Dienststellen zum Einsatzort, konnten jedoch zunächst keine Personen antreffen. Im weiteren Verlauf traf eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen 39-jährigen Mann am Plärrer an, der eine stark blutende Kopfplatzwunde und weitere Verletzungen aufwies. Der sofort verständigte Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung des Verletzten, der angab, an der oben beschriebenen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Mit schweren Verletzungen wurde der 39-Jährige schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen hatte sich der Verletzte nach der Auseinandersetzung zum U-Bahnhof Rothenburger Straße begeben und war von dort mit der U-Bahn bis zur Haltestelle am Plärrer gefahren.

Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer und eine Frau mit dunklen Haaren gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie der genaue Tatablauf sind derzeit noch völlig unklar. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 65830 zu melden.

Wolfgang Prehl / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell