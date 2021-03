Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (312) Streit unter Autofahrern eskalierte - Zeugen gesucht

Nürnberg / Stein (ots)

Zwei Pkw-Fahrer gerieten am späten Freitagabend (05.03.2021) nach einem riskanten Überholmanöver heftig aneinander. Steiner Polizeibeamte mussten schlichtend eingreifen.

Gegen 22:30 Uhr rief ein Zeuge den Polizeinotruf und teilte eine Schlägerei zwischen zwei Autofahren in der Unterweihersbucher Straße in Stein mit. Ein Beteiligter soll bereits bluten. Eine Streife der Polizeiinspektion Stein nahm sich der Sache an und trennte die beiden Kontrahenten (19, 52).

Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Männer mit ihren Pkw in der Ansbacher Straße von Nürnberg kommend in Richtung Stein unterwegs waren. Hierbei soll der 52-jährige Mercedesfahrer den 19-jährigen Fordfahrer durch einen riskanten Überholvorgang gefährdet und zum starken Abbremsen genötigt haben. Anschließend fuhren beide Fahrzeuge hintereinander in Richtung Stein und hielten schließlich in der Unterweihersbucher Straße an. Dort kam es zunächst zu einem heftigen Streitgespräch zwischen den beiden Männern, welches schließlich in einer handfesten Schlägerei endete.

Der 52-Jährige erlitt dabei u. a. eine Kopfplatzwunde, sein Kontrahent wurde ebenfalls verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst übernahm die ambulante Behandlung der beiden Männer.

Der 52-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren u. a. wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung verantworten. Sein 19-jähriger Kontrahent wurde wegen Körperverletzung angezeigt.

Die Polizeiinspektion Stein sucht Zeugen, die insbesondere Hinweise zu dem Vorfall in der Ansbacher Straße in Nürnberg geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 9678240 entgegengenommen.

Wolfgang Prehl

