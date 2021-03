Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (281) Werkzeugdieb auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

In der Dienstagnacht (02.03.2021) stieg ein 38-jähriger Mann in der Nürnberger Innenstadt in eine Baustelle ein und entwendete dort Werkzeuge. Noch während der Tatausführung wurde er vom Sicherheitsdienst entdeckt und festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann.

Kurz nach 02:00 Uhr stieg der Einbrecher über ein Gerüst in die Baustelle am Bahnhofsplatz ein. Dort stahl er mehrere Werkzeuge und suchte im Gebäude nach weiterer Beute. Allerdings traf der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende Mann dabei auf den Sicherheitsdienst des Gebäudes. Dieser hielt den Dieb fest und verständigte daraufhin die Polizei.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten neben dem Diebesgut noch eine kleinere Menge von Betäubungsmitteln.

Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz hatte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Haftantrag gestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

