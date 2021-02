Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (206) Kriminalpolizei hob mutmaßliche Schleuserbande aus - Vier Tatverdächtige festgenommen

Mittelfranken (ots)

Nach monatelangen intensiven Ermittlungen hat die Nürnberger Kriminalpolizei eine mutmaßliche Schleuserbande ausgehoben. Am vergangenen Donnerstag (11.02.2020) nahmen Einsatzkräfte in Mittelfranken vier junge Männer fest. Sie stehen in Verdacht, den Transport syrischer Flüchtlinge nach Deutschland organisiert zu haben.

Bereits im November 2020 hatten sich für das Nürnberger Fachkommissariat erste Hinweise auf eine Schleuserbande ergeben, die von Mittelfranken aus die illegale Einreise syrischer Flüchtlinge von Österreich nach Deutschland koordiniert und teilweise durchgeführt haben sollte. Im Zuge umfangreicher operativer Maßnahmen und in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizeiinspektion Passau sowie dem Landeskriminalamt Oberösterreich gelang es den Ermittlern schließlich, vier Hauptverdächtige im Alter von 19 - 23 Jahren zu identifizieren. Aufgrund mehrerer Aussagen bereits festgenommener Schleuser verdichtete sich die Beweislage gegen die Tatverdächtigen zuletzt derart, dass vom Amtsgericht Ansbach Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnungen erlassen wurden.

Als der Kriminalpolizei darüber hinaus konkrete Hinweise dafür vorlagen, dass am vergangenen Donnerstag (11.02.2021) erneut eine Schleusung durchgeführt werden sollte, reagierten die Ermittler und vollstreckten die vorliegenden Beschlüsse. Mit Einsatzkräften des Unterstützungskommandos der Bayerischen Bereitschaftspolizei durchsuchten sie insgesamt vier Wohnungen in Nürnberg und im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. In einem etwa 40 m2 großen Appartement in Nürnberg fanden die Beamten insgesamt 11 Personen vor. Bei einer dieser Personen stellte sich bei der ersten Überprüfung heraus, dass sie tatsächlich illegal nach Deutschland geschleust worden war. Gegen alle Anwesenden erstattete die Polizei außerdem Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Die vier Haupttatverdächtigen konnten im Rahmen der Durchsuchungen ebenfalls festgenommen werden. Die Einsatzkräfte stellten umfangreiches Beweismaterial wie Datenträger und Mobiltelefone sicher. Einen BMW X6 nahmen die Beamten zur Vorbereitung der Einziehung ebenfalls in Verwahrung.

Ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Ansbach erließ bei der Vorführung am Freitag (12.02.2021) Untersuchungshaftbefehle gegen alle vier Festgenommenen. Sie befinden sich derzeit in verschiedenen bayerischen Justizvollzugsanstalten. Derweil laufen die Ermittlungen der Nürnberger Kriminalpolizei gegen die Schleuserbande weiter.

