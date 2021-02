Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (204) Exhibitionist zeigte sich Joggerin - Zeugenaufruf

Altdorf b. Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (12.02.2021) trat in einem Waldstück bei Altdorf (Lkrs. Nürnberger Land) ein Exhibitionist auf. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter.

Der Mann hatte sich gegen 16:45 Uhr in schamverletzender Weise einer Joggerin gezeigt, die in einem Waldstück zwischen der Hessenstraße und dem Ortsteil Hagenhausen unterwegs war. Streifen der Polizeiinspektion Altdorf konnten den Unbekannten in dem betroffenen Gebiet nicht mehr antreffen.

Personenbeschreibung:

Ca. 25 Jahre alt, schlanke Figur, Raucher, dunkelblaue Jeans.

Die Polizei sucht Personen, die gleichartige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können. Zeugen können sich unter der Rufnummer 09187 9500-0 an die Polizeiinspektion Altdorf wenden.

Michael Konrad/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell