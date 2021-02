Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (203) Münzautomat aufgebrochen- Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Von Donnerstag auf Freitag letzter Woche (11./12.02.2021) haben Unbekannte einen Münzautomaten in einem Waschsalon in der Ludwigstraße aufgebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 08:20 Uhr und Freitag, 10:40 Uhr wurden von Unbekannten die Geldeingabeschlitze am Münzautomat nach innen gedrückt und dann mehrere hundert Euro Bargeld entnommen. An dem Gerät entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Die Fürther Polizei bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 75905-0 zu melden.

Rainer Seebauer / mc

