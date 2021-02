Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (146) Verdacht auf cannabishaltige Produkte - Kriminalpolizei stellte Inhalt eines Automaten sicher

Nürnberg (ots)

Am Dienstag (02.02.2021) erhielt die Nürnberger Kriminalpolizei die Mitteilung über einen Automaten, aus dem in der Innenstadt sogenannte CBD-Produkte verkauft werden. Da sich für die Beamten bei einer ersten Überprüfung des Automaten der Verdacht ergab, dass sich darin auch cannabishaltige Waren befanden, stellten sie die betroffenen Produkte sicher und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.

Kriminalbeamte nahmen den betroffenen Automaten am Hallplatz aufgrund des erhaltenen Hinweises in Augenschein. Dabei entdeckten sie Produkte, die hinsichtlich ihrer Optik den Verdacht begründeten, dass diese auch Bestandteile der Cannabispflanze enthalten und somit unter das Betäubungsmittelrecht fallen. Nachdem die Polizei aus diesem Grund Kontakt mit der betroffenen Firma aufgenommen hatte, übergab ein Berechtigter die Produkte aus dem Automaten in den frühen Abendstunden an die Polizei.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth leitete die Kriminalpolizei zwischenzeitlich ein entsprechendes Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz ein. Die sichergestellten Produkte sollen jetzt mittels eines chemisch-toxikologischen Gutachtens überprüft werden.

Michael Konrad

