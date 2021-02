Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (145) Zeugen nach möglicher räuberischer Erpressung im Stadtteil St. Leonhard gesucht

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.02.2021) soll es im Stadtteil St. Leonhard möglicherweise zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf ein Mobiltelefon entwendet wurde. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 36-jährige spätere Geschädigte gegen 14:00 Uhr mit seiner gleichaltrigen Begleiterin in der Marie-Beeg-Straße. Auf Höhe des dortigen Quartiersplatzes kam ein Mann pöbelnd auf die beiden zu. Das Pärchen lief zunächst weiter in Richtung der Kurt-Karl-Doberer-Straße. Im weiteren Verlauf soll der Täter den 36-Jährigen festgehalten und die Herausgabe des Mobiltelefons aufgefordert haben, was dieser schließlich auch herausgab. Der Geschädigte und seine Begleiterin flüchteten. Der Täter soll das Telefon begutachtet und es dem Geschädigten anschließend nachgeworfen haben, der es wieder an sich nahm.

Im weiteren Verlauf soll der 36-Jährige den Angreifer verfolgt haben und es gelang ihm, den Täter festzuhalten. Nach dem daraufhin entstandenen Gerangel etwa auf Höhe der Schule flüchtete der Unbekannte in Richtung Rothenburger Straße. Der Geschädigte stellte anschließend erneut das Fehlen seines Mobiltelefons fest.

Beschreibung des unbekannten Täters:

Ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180 - 185 cm groß, schlank, dunkle Hautfarbe, schwarze Rastazöpfe, sprach deutsch mit afrikanischem Akzent, bekleidet mit roter Basecap, dunkler Jeans, roter Daunenjacke und schwarzen Winterstiefeln.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen selbst oder dem noch unbekannten Täter geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Wolfgang Prehl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell