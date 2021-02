Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (144) Diebstahl eines Pkw in Gostenhof - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.02.2021) belud eine Frau in Gostenhof ihren Pkw. Als sie für kurze Zeit ins Haus ging, wurde das Fahrzeug entwendet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17:50 Uhr war die Geschädigte dabei, ihren Pkw, Citroen Picasso, Farbe weiß, amtliches Kennzeichen: N-AB 567, vor ihrem Wohnanwesen zu beladen. Sie ging kurz ins Haus und ließ das Fahrzeug mit laufendem Motor in der Preißlerstraße auf der Fahrbahn stehen.

Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, war dieses entwendet worden. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang negativ.

Der Pkw hat einen Zeitwert von etwa 8000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Nürnberg ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die zum Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Angaben zum derzeitigen Standort des Fahrzeugs oder zu dem Täter / den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Janine Mendel/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell