Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (83) Gefälschtes Rezept eingereicht - Festnahme

Fürth (ots)

Bereits am Mittwoch (20.01.2021) hatte eine 21-jährige Frau in der Fürther Innenstadt ein gefälschtes Rezept in einer Apotheke vorgelegt, um verschreibungspflichtige Tabletten zu bestellen. Als die Frau die Ware am Folgetag mit einem Begleiter abholen wollte, nahm die Polizei die beiden Tatverdächtigen fest.

Die 21-jährige Frau hatte das Rezept in einer Apotheke in der Fürther Straße eingereicht, um verschreibungspflichtige Tabletten zu erhalten. Da die Angestellten während der anschließenden Auftragsbearbeitung erkannten, dass es sich bei dem Rezept um eine Fälschung handelte, verständigten sie die Polizei.

Als die 21-Jährige am Donnerstagnachmittag (21.01.2021) in Begleitung eines 20-jährigen Mannes zu der Apotheke kam, um die Tabletten abzuholen, alarmierte das Personal der Apotheke die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen konnten kurz darauf in der Nähe der Apotheke festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung der 21-jährigen Festgenommenen fanden die Beamten zudem eine kleine Menge Crystal Meth.

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen erwirkten die Beamten auch einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der 21-Jährigen. Dabei fanden Polizisten in einer Sporttasche des 20-jährigen Begleiters rund zwei Dutzend Tabletten, bei denen es sich ebenfalls um betäubungsmittelhaltige Medikamente sowie Ecstasy handelte. Die Beamten beschlagnahmten das Rauschgift und die Tabletten. Sie leiteten gegen die beiden Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

