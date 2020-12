Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1788) Flucht aus dem Fenster misslang - Per Haftbefehl gesuchter Mann in Glockenhof festgenommen

NürnbergNürnberg (ots)

Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls in Nürnberg-Glockenhof versuchte am Mittwochnachmittag (09.12.2020) der 38-jährige Gesuchte über ein Küchenfenster zu flüchten. Der Mann verletzte sich am Fuß - und wurde schließlich trotzdem festgenommen.

Bereits Ende Mai statteten Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf dem gesuchten Mann an seiner Wohnanschrift in Langenzenn einen Besuch ab, weil gegen ihn gleich mehrere Haftbefehle vorlagen. Damals gelang dem Mann über sein Badfenster im 1. Stock die Flucht - die Polizisten konnten ihn trotz sofortiger Fahndung nicht mehr antreffen.

Beamte der Kriminalpolizei Nürnberg konnten am Mittwochnachmittag (09.12.2020) den Aufenthaltsort des 38-Jährigen in einer Wohnung in der Wilhelm-Späth-Straße ermitteln. Als die Fahnder die Wohnung gegen 17:15 Uhr betraten, erkannte der Mann die Situation offenbar sofort und ergriff - wieder durch ein Fenster - die Flucht. Diesmal ging es für ihn jedoch nicht so glimpflich aus: Bei dem Sprung aus dem 2. Stock landete der Mann auf einem vor dem Anwesen geparkten Pkw und verletzte sich am Fuß. Die Beamten nahmen ihn fest. Er wurde - unter Begleitung der Polizei - zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Durch den Sturz auf das Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden von über tausend Euro. Weil die Beamten zudem eine geringe Menge Cannabis auffanden, leiteten sie neben einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung auch eines wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

