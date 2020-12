Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1759) Verdächtiger Gegenstand im Burggraben

NürnbergNürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (04.12.2020) wurde ein verdächtiger Gegenstand in der Nürnberger Innenstadt aufgefunden. Derzeit wird der Bereich in der Nähe des Hauptbahnhofes abgesperrt.

Gegen 14:45 Uhr meldete ein Passant einen verdächtigen Gegenstand im Burggraben in der Nähe des Abgangs von der Königstraße in die Königstorpassage. Der Bereich wird derzeit vorsorglich in einem Radius von 100 Metern abgesperrt.

Hiervon sind der Bahnhofsplatz, die Königstraße, die Königstorpassage, der Klarissenplatz und die Bahnhofstraße betroffen.

Die Sperrung wird bis zur abschließenden Bewertung des verdächtigen Gegenstands durch die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts aufrechterhalten. Die Polizei bittet den Bereich großräumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet. / Michael Petzold

