Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1451) Größere Menge Betäubungsmittel in Hotelzimmer aufgefunden.

Nürnberg (ots)

In einem Hotelzimmer in der Nürnberger Innenstadt haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am Donnerstagmorgen (08.10.2020) unter anderem eine größere Menge Betäubungsmittel und eine Schreckschusspistole sichergestellt. Gegen einen, von zwei, dringend tatverdächtigen mutmaßlichen Drogenhändlern hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag gestellt.

Als Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gegen 10:30 Uhr zu einem Hotel in der Marienstraße gerufen wurden, konnte sie sofort intensiven Marihuana-Geruch in einem Gang wahrnehmen. Die Quelle konnte schnell gefunden werden, als ein 32-Jähriger aus einem Zimmer kam und der Marihuana-Geruch nochmals deutlich intensiver wurde. In dem Zimmer wurden zwei weitere männliche Personen angetroffen.

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordneten Durchsuchung des Zimmers fanden die Polizisten eine größere Menge Betäubungsmittel sowie diverse Rauschgiftutensilien. Neben Marihuana und Crystal, stellten die Beamten auch eine größere Anzahl an Ecstasy-Tabletten sicher. Zudem fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, ein Messer und ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad auf.

Ermittlungen ergaben, dass der zuvor aus dem Zimmer gekommene Mann, offenbar bei den beiden anderen im Hotelzimmer anwesenden Männern Betäubungsmittel gekauft hat. Der 32-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren dafür verantworten. Außerdem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg besteht. Er wurde verhaftet und dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Gegen die beiden mutmaßlichen Drogenhändler wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Gegen einen der beiden, einen 27-Jährigen, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag. Er wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt.

