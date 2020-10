Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1408) Zeugen nach mehreren Einbruchsversuchen in Siegelsdorf gesucht

Zirndorf (ots)

In den vergangenen Tagen waren Einbrecher im Veitsbronner Ortsteil Siegelsdorf aktiv. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Mittwochabend (30.09.2020) bis Freitagmorgen (02.10.2020) kam es in der Birkenstraße in Siegelsdorf zu drei Einbruchsversuchen. In allen Fällen versuchten die Täter die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang und es somit zu keinem Entwendungsschaden kam. Der entstandene Sachschaden wir auf jeweils mehrere hundert Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat der Kripo Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Wolfgang Prehl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell